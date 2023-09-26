«Спартак» — «Сочи»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ 26 сентября

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Спартак» – «Сочи».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.96.

«Предложил бы ставить на победу гостей. Во-первых, черноморцы в блестящей форме – пять побед подряд. Во-вторых, они посвежее: на предыдущей неделе провели всего два матча, тогда как хозяева – три. Наконец, есть турнирная стратегия. Следующие матчи ХК «Сочи» таковы, что в них трудно рассчитывать на очки. Значит, есть мотивация сыграть на максимуме именно против красно-белых.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В игре спартаковцев немало шероховатостей. Результативность при встрече с грамотной, отлаженной обороной хромает.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 26 сентября 2023, вторник. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

Ещё думаю, что матч получится богатым на голы.Вратари обеих команд не отличаются образцовой надёжностью и способны пропускать сериями. Тотал больше 5,5», — сказал Плющев.