«Спартак» — «Сочи»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ 26 сентября

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Спартак» – «Сочи».
Ставка: ТБ 5.5 за 1.96.
«Предложил бы ставить на победу гостей. Во-первых, черноморцы в блестящей форме – пять побед подряд. Во-вторых, они посвежее: на предыдущей неделе провели всего два матча, тогда как хозяева – три. Наконец, есть турнирная стратегия. Следующие матчи ХК «Сочи» таковы, что в них трудно рассчитывать на очки. Значит, есть мотивация сыграть на максимуме именно против красно-белых.
В игре спартаковцев немало шероховатостей. Результативность при встрече с грамотной, отлаженной обороной хромает.
Ещё думаю, что матч получится богатым на голы.Вратари обеих команд не отличаются образцовой надёжностью и способны пропускать сериями. Тотал больше 5,5», — сказал Плющев.
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