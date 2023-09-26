«Спартак» — «Сочи»: прогноз Максима Лебедева на игру регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» – «Сочи».

Ставка: победа «Сочи» в матче за 3.10.

«Сочинцы сейчас очень напоминают очень бедного, но очень талантливого художника. Денег на холсты и краски нет, приходится использовать все, что под руку попадется, и рисовать везде, где есть ровная поверхность, но при этом на выходе раз за разом получаются шедевры. Таких шедевров у южан уже пять подряд, и останавливаться они не намерены.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Спартак», конечно, не настолько самобытен, как ХК «Сочи», но свои фишки и, конечно же, свои тараканы у красно-белых имеются. Визуально предстоящий матч вполне выглядит себе столкновением равных соперников. Но соперники эти стилистически настолько разные, что на выходе может получиться все, что угодно. Вплоть до выноса одной команды, что называется, «вперед ногами» и под фанфары, то есть с неприличным счетом.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 26 сентября 2023, вторник. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

Что же касается меня, то тут имеется подозрение, что конкретно красно-белые остановить сочинцев конкретно сейчас не смогут – слишком уж те разогнались. Поэтому спрогнозирую веселый в обе стороны матч с тоталом выше 5,5. И итоговые два очка гостей, которые они могут набрать и после завершения основного времени», — сказал Лебедев.