«Реал» — «Лас-Пальмас»: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу Примеры
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27сентября состоится матч испанской Примеры «Реал» — «Лас-Пальмас». Начало — в 20:00 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline и получи гарантированный фрибет до 10 000 рублей!
«Реал» проиграл дерби «Атлетико», так что Карло Анчелотти и его подопечные наверняка постараются выместить всё зло на новичке элитного дивизиона. По своей игре «Лас-Пальмас» напоминает «Барселону», только с поправкой на уровень исполнителей. Владение мячом есть, а вот с голами туго. Смогут ли дебютанты выстоять?
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