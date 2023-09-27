«Интер» — «Сассуоло»: когда матч Серии А, во сколько начало, где смотреть онлайн, прогнозы

27 сентября состоится матч 6-го тура Серии А «Интер» — «Сассуоло». Начало игры — в 21:45 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «змей» можно с коэффициентом 1.33. Шансы чёрно-зелёных оценили в 9.00. Ставки на ничью принимаются за 5.80.

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Эксперты считают, что матч «Интер» — «Сассуоло» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.85. Гол хозяев оценён в 1.04. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.65. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.