«Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: ставка Романа Павлюченко на матч Кубка лиги

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка английской лиги «Ньюкасл» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Ньюкасла» с форой (0) за 2.13.

«Ньюкасл» и «Манчестер Сити» встретятся в 1/16 финала Кубка английской лиги. Я тут не уверен в победе «горожан». Скорее всего, команда Гвардиолы сыграет не первым составом. «Сороки» могут этим воспользоваться.

«Ньюкасл» на прошлых выходных просто прорвало. Клуб не лучшим образом стартовал в АПЛ – одна победа и три поражения. Учитывая, какие средства были вложены, а также вспоминая его прошлый сезон, было ясно, что долго неудачи не продлятся. Так и произошло. Сперва команда Хау обыграла «Брентфорд» в АПЛ (1:0), затем сумела не проиграть «Милану» в Лиге чемпионов (0:0). А пару дней назад «Ньюкасл» просто «уничтожил» «Шеффилд» в чемпионате — 8:0.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Ман Сити» сезон проходит более стабильно, в сравнении с «Ньюкаслом». После неудачи в Суперкубке Англии обладатель требла прошлого сезона только выигрывал. Хотя выступления «горожан» вызывают смешанные чувства. С одной стороны, победы есть победы, да и забивает клуб много, если смотреть на результаты – 3:1, 5:1. Однако иногда «Сити» спасается в конце игры. Нельзя сказать, что все матчи клуб проводит в доминирующей манере.

Я думаю, «Манчестер Сити» немного расслабится в этом матче. Гвардиола выпустит резервистов. А «Ньюкасл» будет заряжен после 8:0 в АПЛ. Конечно, такого же счёта тут точно не будет. Но я считаю, что как минимум «сороки» не уступят», — сказал Павлюченко.