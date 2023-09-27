«Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: прогноз Павла Погребняка на игру Кубка лиги
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Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч Кубка лиги «Ньюкасл» — «Манчестер Сити».
Ставка: обе забьют за 1.57.
«Кубок английской лиги, проиграл – вылетел. Амбициозный «Ньюкасл» принимает на своем поле непобедимый «Манчестер Сити».
«Сороки» забили восемь голов «Шеффилду» в последнем туре АПЛ. Команда набирает обороты и не прочь побороться за медали в этом сезоне.
Англия - Кубок лиги . 3-й раунд
27 сентября 2023, среда. 22:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Сити» идёт без потерь в чемпионате, а Холанд идёт к новым рекордам по голам. Победитель этой пары, несомненно, станет фаворитом этого Кубка. Моя ставка: обе забьют за коэффициент 1.57», — сказал Погребняк.
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