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«Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: прогноз Павла Погребняка на игру Кубка лиги

«Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: прогноз Павла Погребняка на игру Кубка лиги
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Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч Кубка лиги «Ньюкасл» — «Манчестер Сити».

Ставка: обе забьют за 1.57.

«Кубок английской лиги, проиграл – вылетел. Амбициозный «Ньюкасл» принимает на своем поле непобедимый «Манчестер Сити».

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Сороки» забили восемь голов «Шеффилду» в последнем туре АПЛ. Команда набирает обороты и не прочь побороться за медали в этом сезоне.

Англия - Кубок лиги . 3-й раунд
27 сентября 2023, среда. 22:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сити» идёт без потерь в чемпионате, а Холанд идёт к новым рекордам по голам. Победитель этой пары, несомненно, станет фаворитом этого Кубка. Моя ставка: обе забьют за коэффициент 1.57», — сказал Погребняк.

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«Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Гвардиола сможет выспаться
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