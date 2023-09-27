«Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: прогноз Павла Погребняка на игру Кубка лиги

Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч Кубка лиги «Ньюкасл» — «Манчестер Сити».

Ставка: обе забьют за 1.57.

«Кубок английской лиги, проиграл – вылетел. Амбициозный «Ньюкасл» принимает на своем поле непобедимый «Манчестер Сити».

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Сороки» забили восемь голов «Шеффилду» в последнем туре АПЛ. Команда набирает обороты и не прочь побороться за медали в этом сезоне.

«Сити» идёт без потерь в чемпионате, а Холанд идёт к новым рекордам по голам. Победитель этой пары, несомненно, станет фаворитом этого Кубка. Моя ставка: обе забьют за коэффициент 1.57», — сказал Погребняк.