«Реал» Мадрид — «Лас-Пальмас»: прогноз Егора Титова на матч Примеры

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов дал прогноз на матч «Реал» Мадрид – «Лас-Пальмас» в 7-м туре Примеры сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 1.60.

«Я думаю, здесь придумывать ничего не нужно. Я сыграю победу «Реала» с форой (-1.5). После поражения в дерби мадридцы должны быть настроены. Все матчи в этом сезоне у них тяжёлые. Пора уже перестать ставить себя в тяжёлое положение, надо начинать играть с первых минут. Три очка надо брать, тут без вопросов, тогда можно будет и лидерство себе вернуть.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Лас-Пальмас» в шести турах забил всего два мяча. Я думаю, что «Реалу» пора и «на ноль» сыграть сзади. Конечно, без Куртуа и Милитао это сложнее делать, но всё-таки защита по именам качественная. Но просто надо забрать себе мяч и держать его на чужой половине. А там Родриго, Беллингем должны решать исход матча.

Думаю, 2:0 или 3:0 здесь «Реал» победит. Вторую осечку подряд допускать ни в коем случае нельзя, тем более «Барса» не сумела выиграть», — сказал Титов.