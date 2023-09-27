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«Интер» — «Сассуоло»: прогноз Егора Титова на матч Серии А

«Интер» — «Сассуоло»: прогноз Егора Титова на матч Серии А
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Интер» – «Сассуоло» в 6-м туре Серии А сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Интера» и ТМ 3.5 за 2.65.

«Интер» в чемпионате выглядит невероятно убедительно. Пять побед подряд, разница – 14-1. Учитывая, как команда Индзаги расправилась с «Миланом», даже не видно, кто может составить конкуренцию. Но в большинстве матчей «Интер» действует достаточно прагматично, поэтому и одержал уже четыре сухие победы.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Я думаю, что такая участь постигнет и «Сассуоло», который в выходные выдал невероятный матч с «Ювентусом» и победил – 4:2. Обычно после такого у середняков уже нет сил на вторую встречу такого же качества. Поэтому, на мой взгляд, лёгкой добычей он станет для «Интера».

Италия - Серия А . 6-й тур
27 сентября 2023, среда. 21:45 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Сассуоло
Сассуоло
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Поставлю на победу миланцев через тотал меньше 3.5 мяча. Дежурные 2:0 здесь напрашиваются, тем более матч посреди недели, нужно экономить силы. В выходные предстоит сложная выездная игра», — сказал Титов.

Победная серия продолжится:
«Интер» — «Сассуоло». Индзаги восхищает своей работой
«Интер» — «Сассуоло». Индзаги восхищает своей работой
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