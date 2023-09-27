«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата Испании

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Примеры «Валенсия» — «Реал Сосьедад».

Ставка: ТБ 2.5 за 2.45.

«Никак не заиграл Захарян. Его беспокоят то травмы, то ещё что-нибудь. Никак не может адаптироваться и акклиматизироваться он в Испании, в то время как его конкурент, Кубо, уже становится лидером команды. Он забил уже четыре мяча в шести матчах. Вот на кого повлиял переход Захаряна. Самому Арсену, конечно, будет очень-очень сложно завоевать место в составе.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Реал Сосьедад» очень тяжело начал сезон. Были три ничьих, команда мало создавала моментов, редко отличалась. Но в последних встречах она начала забивать, заиграла более интересно.

«Валенсию» бросает то в жар, то в холод. Она чередует победы с хорошей игрой с бездарными поражениями. Взять даже крупную победу над «Атлетико», по всем статьям. От «Валенсии» можно ожидать чего угодно.

Команды разделяет всего одно очко. Поэтому в будущем матче может быть что угодно. Я уверен, что в этой встрече будет много мячей. Обе команды играют дома. Ну и «Валенсия» на своём поле смотрится отлично», — сказал Мор.