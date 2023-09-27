«Сибирь» — СКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — СКА.

Ставка: СКА не проиграет и ТМ 5.5 за 1.89.

«Сейчас в Новосибирске могут лишь сожалеть о том, что СКА ехал на Дальний Восток не привычным – облегченным — маршрутом с матчами посередине, а был запущен в дальневосточное турне, как простой смертный. То есть сразу за 7 часовых поясов, и там крутитесь, как хотите. Вариант, при котором и без того разодранный СКА на Дальнем Востоке допинают ногами и загонят под плинтус, читался, и его вероятность была достаточно высока.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но случилось то, что случилось. Питерцы загоняться под плинтус не пожелали, наоборот, именно на Дальнем Востоке возродились как феникс из пепла, вломили и «Амуру», и «Адмиралу», и теперь, клацая окровавленными зубами, едут в славный город Новосибирск. Это с одной стороны. С другой — московское «Динамо» тоже роскошно прошло дальневосточное турне, но именно в Новосибирске «киксануло» и подсело. Так ведь и СКА не железный.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 27 сентября 2023, среда. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

В общем, предстоящий матч может сложиться по-разному. Даже так: совсем по-разному. Понятно, что «Сибирь» с самого начала бультерьером вцепится в СКА и не будет давать тому играть. Но питерцам и на Дальнем Востоке играть не слишком-то давали, они к такому антихоккею потихоньку приучаются. Поэтому предположу «низовой» матч с тоталом ниже 5,5. А по результатам этого матча – далее очень и очень скромно — СКА наберет минимум одно очко. Втайне почти уверен, что наберет два, но лучше подую на воду», — сказал Лебедев.