«Сибирь» — СКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — СКА.
Ставка: СКА не проиграет и ТМ 5.5 за 1.89.
«Сейчас в Новосибирске могут лишь сожалеть о том, что СКА ехал на Дальний Восток не привычным – облегченным — маршрутом с матчами посередине, а был запущен в дальневосточное турне, как простой смертный. То есть сразу за 7 часовых поясов, и там крутитесь, как хотите. Вариант, при котором и без того разодранный СКА на Дальнем Востоке допинают ногами и загонят под плинтус, читался, и его вероятность была достаточно высока.
Но случилось то, что случилось. Питерцы загоняться под плинтус не пожелали, наоборот, именно на Дальнем Востоке возродились как феникс из пепла, вломили и «Амуру», и «Адмиралу», и теперь, клацая окровавленными зубами, едут в славный город Новосибирск. Это с одной стороны. С другой — московское «Динамо» тоже роскошно прошло дальневосточное турне, но именно в Новосибирске «киксануло» и подсело. Так ведь и СКА не железный.
В общем, предстоящий матч может сложиться по-разному. Даже так: совсем по-разному. Понятно, что «Сибирь» с самого начала бультерьером вцепится в СКА и не будет давать тому играть. Но питерцам и на Дальнем Востоке играть не слишком-то давали, они к такому антихоккею потихоньку приучаются. Поэтому предположу «низовой» матч с тоталом ниже 5,5. А по результатам этого матча – далее очень и очень скромно — СКА наберет минимум одно очко. Втайне почти уверен, что наберет два, но лучше подую на воду», — сказал Лебедев.
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