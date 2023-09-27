«Салават Юлаев» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Уфе

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Трактор».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» и ТМ 5.5 за 3.34.

«В то самое время, когда «Салават», вернувшийся со слегка помятой внешностью из Казани, приводил себя в порядок, «Трактор» на пару с «Ладой» устроили в Тольятти форменное надругательство над болельщиками, дав им увидеть всего одну заброшенную шайбу, да и ту в овертайме. Да и то не в те ворота, в которые тольяттинским болельщикам грезилось. То есть челябинцы прибывают в Уфу слегка вымотанными. И тут их встречает не то чтобы уж совсем свежий «Салават», но всё-таки отдыхавший на сутки больше. А самое главное, встречает «Салават», чья душа требует на ком-нибудь срочно отыграться после казанского поражения.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Добавим сюда статистику личных встреч, где у Уфы не такое уж огромное и точно не в разы, но достаточно видимое преимущество по количеству побед в личных встречах, и прогноз на предстоящий матч вырисовывается достаточно чётко.

Начнем с того, что водопада из заброшенных шайб ждать не следует. Как ни крути, но предстоящий матч выглядит матчем релаксационным после тяжелейших предыдущих поединков, причём для обоих соперников. Поэтому пять шайб – тот максимум для тотала, который ещё можно допустить, но ни шайбочкой больше.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 27 сентября 2023, среда. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

А выиграть, как более отдохнувшие и более злые, должны хозяева. А то ведь им придется третье поражение подряд себе рисовать, тут и до оргвыводов будет недалеко», — сказал Лебедев.