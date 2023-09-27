ДоброFON провел благотворительную акцию на матче КХЛ в Ярославле

25 сентября благотворительная программа «Фонбет» ДоброFON провела благотворительную акцию на матче Континентальной хоккейной лиги между ярославским «Локомотивом» и магнитогорским «Металлургом». Акцию приурочили ко Всемирному дню сердца, который отмечается 29 сентября.

Фото: Пресс-служба ХК «Локомотив»

Хоккеисты «Локомотива» вышли на раскатку в джерси оригинального дизайна. Все хоккейные свитеры были переданы в фонд для проведения благотворительного аукциона. Количество зрителей, пришедших на матч, было умножено на 100, а полученная сумма — 614 200 рублей — при поддержке благотворительного фонда «Детские сердца» отправилась в помощь детскому кардиологическому отделению «Клинической больницы им. Семашко», расположенной в Ярославле.

Всемирный день сердца — это глобальная кампания в области здравоохранения. Её основная задача — повышение осведомлённости о заболеваниях сердечно-сосудистой системы, причинах их возникновения и способах предотвращения.

Благотворительная программа «Фонбет» ДоброFON направлена на оказание помощи незащищённым слоям населения: пожилым людям, воспитанникам детских домов и интернатов, детям с ограниченными возможностями здоровья. Программа участвует в создании приемлемых условий жизни, в изменении отношения к ним в обществе, в их социальной адаптации. Девиз благотворительной программы — «Спорт должен быть доступен для каждого».