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«Торпедо» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

«Торпедо» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Ак Барс».

Ставка: «Ак Барс» не проиграет за 1.57.

«Если бы «Ак Барс» в предыдущем туре разобрался с «зубрами» спокойно и «в рабочем порядке», шансы нижегородцев в предстоящем матче я бы оценил гораздо выше. Потому что в этом случае «большие татары» имели бы действующую серию из четырёх побед подряд и определённый элемент самоуспокоенности мог бы сработать в пользу «Торпедо». Но в Минске «Ак Барс» получил, а проигрывать два матча подряд командам ниже по рангу казанцам не позволяет чемпионская карма.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Конечно, «Торпедо» попытается дома дать оборотку за поражение в Казани. Более того, всё необходимое для этого у автозаводцев есть. Кроме опыта, который «Ак Барс» с таким тренером может намазывать на хлеб или есть прямо ложкой. Плюс, как уже было сказано, минское поражение свои коррективы в степень татарстанской злобности уже ввело.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2023, четверг. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Прогнозирую упорный поединок с достаточно высоким тоталом – выше 5.5. А вот дальше буду осторожен и предположу, что по итогам этого матча «большие татары» наберут минимум одно очко.

Всё-таки совсем забивать двери и окна родному «Торпедо» не стану», — сказал Лебедев.

Интереснейший матч ждёт нас:
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