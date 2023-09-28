«Торпедо» — «Ак Барс»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Торпедо» – «Ак Барс».

Ставка: победа «Торпедо» и тотал больше 5.5 за 2.60.

«Торпедо» — одна из лучших команд сентября: в лидерах и по заброшенным шайбам, и по очкам, восемь побед в десяти матчах. Одно из двух поражений команде Ларионова нанёс именно «Ак Барс», но в той встрече у нижегородцев могли возникнуть вполне справедливые претензии к судейству (пять малых штрафов только за второй период, причём далеко не все наказания были очевидными).

Лучшие прогнозы на сегодня.

Хозяева постараются взять реванш – и рискнул бы поставить на их победу. Казанцы сильнее на бумаге, но на самом деле они далеко не в идеальных кондициях. Вот уже две недели команда Билялетдинова выигрывает в одну, максимум две шайбы, причём мучается даже во встречах с «Витязем» и Минском. «Торпедо» же последние три встречи провело уверенно, сохранив побольше сил. Победа «Торпедо» + тотал больше 5.5», — сказал Плющев.