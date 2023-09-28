«Торпедо» — «Ак Барс»: ставка Германа Титова на игру КХЛ 28 сентября

Известный российский хоккеист и тренер, чемпион мира и призёр Олимпийских игр Герман Титов предложил ставку на матч КХЛ «Торпедо» — «Ак Барс».

Ставка: ТБ 5.5 за 2.10.

«Торпедо» к концу сентября закрепилось на первом месте Западной конференции. Нижегородцы лихо начали регулярный чемпионат, обыгрывали лидеров, а главное — не отказались от яркого атакующего хоккея. Перед матчем с «Ак Барсом» победная серия команды Игоря Ларионова составляет три игры — «автозаводцы» дважды обыграли «Витязь» и один раз минское «Динамо». С казанцами «Торпедо» встречалось 16 сентября, и тогда «Ак Барс» вырвал победу с минимальной разницей в счёте (4:3).

Лучшие прогнозы на сегодня.

Не сомневаемся, что и ближайший матч пройдёт в равной борьбе. Нижегородцы играют дома — это серьёзное подспорье для молодой команды Ларионова. На родном льду «Торпедо» умеет выдавать матчи-концерты с обилием заброшенных шайб. «Ак Барс» остался без двух основных вратарей из-за травм Тимура Билялова и Амира Мифтахова. Велика вероятность, что на игру с «Торпедо» команду выведет 21-летний Артур Ахтямов. Предпосылок к результативному матчу достаточно. Тотал больше 5.5», — сказал Титов.