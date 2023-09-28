ЦСКА – «Сочи»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА – «Сочи».

Ставка: победа ЦСКА за 1.55.

«Можете ли вы, находясь в здравом уме, представить себе, что в матче ЦСКА – ХК «Сочи», проходящем в Москве, фаворитом будет совсем не ЦСКА? Вы столько не выпьете? Я, кстати, тоже. Но сочинцы уже практически в рабочем порядке хлопнули совсем не слабый «Спартак», тогда как на армейцах оттопталась «Северсталь». Я уж не знаю, кто ещё должен оттоптаться на армейцах, чтобы они наконец-то проснулись и в старых армейских традициях принялись рвать всех на куски. Вот, скажем, питерцев встряхнул Дальний Восток. А ЦСКА кто встряхнёт? Может, сочинские хоккеисты и станут теми декабристами, которые разбудили Герцена, сиречь ЦСКА?

Лучшие прогнозы на сегодня.

Правда, мне кажется, что совсем до унижений хозяев дело всё-таки не дойдёт. Потому что ЦСКА периодически просыпается на один матч, и горе тому, кто в этот момент находится на противоположном конце площадки. Надеюсь, что совсем уже падать лицом в грязь действующие чемпионы не захотят. А значит, нас ожидает интересный матч с невеликим тоталом (точно ниже 6,5). Его итогом станут два очка, которые ЦСКА наберёт в основное время (потому что если будет овертайм, то в нём армейцы получат в пустые).

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 сентября 2023, четверг. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

ЦСКА на предпоследнем месте Западной конференции. Последний раз такое было, когда команду разрубали на две части, и одну из них отправляли этажом ниже», — сказал Лебедев.