«Северсталь» — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Череповце

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Северсталь» — «Спартак».

Ставка: победа «Северстали» в матче за 1.93.

«Северсталь» в предыдущем туре ушатала в Москве ЦСКА, сейчас это не является невыполнимой задачей. «Спартак» проиграл дома сочинцам – это, в принципе, читалось. Теперь красно-белые едут в Череповец, где их ждет нелёгкий матч.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В турнирной таблице Запада «Спартак» и «Северсталь» — соседи. Красно-белые чуть выше, но за счет того, что провели на два матча больше, процент набранных очков выше у череповчан. По статистике личных встреч практически полное равенство. Прямо так и тянет идти и смело прогнозировать ничью в основное время, но тут есть небольшой нюанс.

Заключается он в том, что в десяти последних междусобойчиках», проведенных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ, хозяева побеждали восемь раз, гости только дважды. Четырехкратное хозяйское преимущество и позволяет сделать вывод о том, насколько это противостояние привязано к родным стенам и родным болельщикам.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 сентября 2023, четверг. 19:00 МСК Северсталь Череповец Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Стало быть, прогноз будет таким. Не слишком обильный на заброшенные шайбы матч с тоталом выше 4,5. По итогам этого матча хозяева наберут два очка, даже если для этого им понадобится играть в овертайме или пробивать буллиты», — сказал Лебедев.