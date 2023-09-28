«Северсталь» — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Череповце

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Северсталь» — «Спартак».
Ставка: победа «Северстали» в матче за 1.93.
«Северсталь» в предыдущем туре ушатала в Москве ЦСКА, сейчас это не является невыполнимой задачей. «Спартак» проиграл дома сочинцам – это, в принципе, читалось. Теперь красно-белые едут в Череповец, где их ждет нелёгкий матч.
В турнирной таблице Запада «Спартак» и «Северсталь» — соседи. Красно-белые чуть выше, но за счет того, что провели на два матча больше, процент набранных очков выше у череповчан. По статистике личных встреч практически полное равенство. Прямо так и тянет идти и смело прогнозировать ничью в основное время, но тут есть небольшой нюанс.
Заключается он в том, что в десяти последних междусобойчиках», проведенных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ, хозяева побеждали восемь раз, гости только дважды. Четырехкратное хозяйское преимущество и позволяет сделать вывод о том, насколько это противостояние привязано к родным стенам и родным болельщикам.
Стало быть, прогноз будет таким. Не слишком обильный на заброшенные шайбы матч с тоталом выше 4,5. По итогам этого матча хозяева наберут два очка, даже если для этого им понадобится играть в овертайме или пробивать буллиты», — сказал Лебедев.