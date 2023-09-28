Андрей Рублёв – Кэмерон Норри: ставка Надежды Петровой на матч турнира в Пекине

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова дала прогноз на матч турнира в Пекине Андрей Рублёв – Кэмерон Норри.

Ставка: победа Рублёва за 1.47.

«В столице Китая стартует представительный мужской теннисный турнир ATP категории 500. В первом круге наш Андрей Рублёв встретится с Кэмероном Нории из Великобритании.

Лучшие прогнозы на сегодня.

25-летний россиянин после поражения в четвертьфинале Открытого Чемпионата США от Даниила Медведева (4:6, 3:6, 4:6) играл только в Кубке Лэйвера, где дошёл до финала, который был отменён. Да-да, в теннисе тоже есть такие вот полуофициальные соревнования. Сейчас Рублёв занимает восьмую строчку в мировом рейтинге, а в Пекине посеян под пятым номером. Статистика Рублёва на харде за последний год – 30 побед в 49 матчах. И в первом круге ему достался крайне неудобный оппонент.

28-летний Кэмерон Норри на харде играет неплохо. У него баланс даже лучше, чем у Рублёва – 21 победа в 38 матчах. Но самое главное, что 16-я ракетка мира и обладатель трёх титулов турниров в одиночном разряде за карьеру дважды побеждал своего будущего соперника именно на этом покрытии. Правда, и у Рублёва есть те же две победы над Норри.

В последний раз теннисисты играли между собой в четвёртом круге супертурнира в Индиан-Уэллсе в этому году, и Кэмерон был сильнее – 6:2, 6:4.

Очевидно, что хард — это конёк британца. Андрею будет очень сложно в этом поединке. Характер и сила воли – вот что может помочь Рублёву. Встреча будет затяжной, всё решится на тай-брейках. И они окажутся в пользу россиянина», — сказала Петрова.