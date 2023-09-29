«Салават Юлаев» — «Металлург»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Металлург».

Ставка: победа «Металлурга» в матче за 2.03.

«После предыдущего матча «Магнитки», который она проиграла с «плюс 2», создалось впечатление, что это ей предстоит в ближайшем месяце сыграть 15 матчей, а потом мчаться на олимпийский отбор. А ещё стало понятно, что в команде существуют определённые проблемы с физикой — уральцев почему-то не хватает на весь матч. Как её может не хватать с Разиным, честно говоря, не понимаю. Но что есть, то есть. Надеюсь, что с «Салаватом» физических кондиций хватит.

Это будет уже второй матч соперников в текущем сезоне, и он снова пройдёт в Уфе. Первый «Магнитка» забрала со скромным счётом 2:1, и где-то похожий результат следует ждать и в предстоящей игре. Потому что результативность гостей подбирается к сезонному минимуму, а хозяева точно не пойдут вперёд с шашкой наголо.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 29 сентября 2023, пятница. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Обратим внимание на такой нюанс: пять последних междусобойчиков этих соперников и девять из последних десяти завершились победами гостей. То есть преимущество гостей, кто бы ими в конкретном матче ни являлся, выглядит очевидным. И хоть фаворитом предстоящего матча выглядит «Салават», предлагаю именно от этого нюанса и плясать. Поэтому прогнозирую упорный матч с небольшим тоталом не выше 6.5, а по итогам этого матча два очка из Уфы увезёт «Магнитка». Кстати, «юлаевцам» тоже может что-то перепасть», — сказал Лебедев.