«Динамо» Москва – «Авангард»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Динамо» Москва – «Авангард».

Ставка: ТМ 4.5 за 2.14.

«У омичей явный кризис, лидеры выглядят уставшими, команда словно бы разучилась забивать. Но я б, несмотря на это, рискнул и взял победу «Авангарда». Во-первых, у гостей будет бешеный настрой, серию из трех поражений подряд пора заканчивать. Во-вторых, динамовцы только вернулись с длинного выезда на Дальний Восток. Наконец, Кравец умеет устроить тяжелую жизнь лидерам соперника. А в игре хозяев слишком многое зависит от Гусева и О’Делла. Если их прикрыть, то начинаются серьезные проблемы с креативом. Это мы увидели недавно в Хабаровске и Новосибирске.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Результативность, полагаю, будет низкая. У бело-голубых не хватит ни сил, ни куража. «Ястребы» сыграют от обороны. В итоге, вряд ли будет больше четырех заброшенных шайб на двоих», — сказал Плющев.

Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей!

Реклама, ООО «ФОНКОР» ИНН: 7726752148