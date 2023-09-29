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«Динамо» Москва — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Москве

«Динамо» Москва — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Москве
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва – «Авангард».

Ставка: победа «Динамо» и ТБ 4.5 за 3.40.

«Тихой сапой, стараясь не привлекать внимания, «Авангард» проиграл три матча подряд. После чего свалился на границу зоны плей-офф Восточной конференции, откуда его, того гляди, взашей вытолкает хромающий на обе ноги «Барыс». Что называется, приехали. И тут надо понимать, что все три проигранных матча были для омичей выездными, и это были вообще все выездные матчи «ястребов» в текущем сезоне. То есть полная гостевая недееспособность налицо. По этому показателю «Авангард» занимает предпоследнее место в лиге, опережая только «Нефтехимик», который давно уже лежит на дне.

Если учесть, что играть «ястребам» предстоит со второй командой Западной конференции по домашним матчам, которая в этом компоненте уступает только «Торпедо», рвущему всех и вся в родном «Нагорном», то ближайшие перспективы омичей не просматриваются вовсе. Как говорил один мудрец: «Дело ясное, что дело мутное».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Понятно, что привязывать белую наволочку к клюшке и махать ей из раздевалки омичи не станут и бой дать как минимум попытаются. Но весь выездной бэкграунд «Авангарда» двух последних лет говорит нам о том, что длинные гостевые серии даются «ястребам» весьма натужно. А ведь противостоять им будет «Динамо», блестяще прошедшее дальневосточную серию, но споткнувшееся на обратном пути в Новосибирске. Где «Сибирь» остановила победную серию бело-голубых на отметке в семь матчей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2023, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Авангард
Омск
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

При таких исходных данных давать прогноз – дело нехитрое. Предполагаю не совсем простую, но и не какую-то там сверхсложную победу хозяев в основное время при тотале выше 4.5», — сказал Лебедев.

Омичам несдобровать:
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