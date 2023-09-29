«Динамо» Москва — «Авангард»: ставка Германа Титова на игру регулярного чемпионата КХЛ

Известный российский хоккеист и тренер, чемпион мира и призёр Олимпийских игр Герман Титов предложил ставку на матч КХЛ «Динамо» Москва – «Авангард».

Ставка: победа «Динамо» за 2.17.

«Московское «Динамо» мощно проводит вторую половину сентября. Только в последнем матче с «Сибирью» прервалась победная серия бело-голубых, которая составила семь игр. Команда Алексея Кудашова дважды вела в счёте против сибиряков, но пропустила третий гол, который стал решающим (2:3). Ничего страшного в таком результате нет. «Динамо» набрало отличный ход, а без поражений пройти сезон невозможно.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Авангард» проиграл три последних матча на выезде. Причём с «Автомобилистом» и «Нефтехимиком» омичи забросили только по одной шайбе. В Москве изнурительное турне продолжится встречей с лидером Западной конференции. Очевидным фаворитом матча видится «Динамо». Победа бело-голубых в основное время», — сказал Титов.