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«Барселона» — «Севилья»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

«Барселона» — «Севилья»: прогноз Константина Генича на матч Примеры
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Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Примеры «Барселона» — «Севилья».

Ставка: обе забьют за 1.77.

«Матч «Барселона» — «Севилья» открывает 8-й тур Примеры. Пятничная встреча, что мы можем про неё сказать? Обе команды много пропускают и много забивают, по крайней мере, в последних матчах.

«Барселона» выдала настоящую драму в домашней игре с «Сельтой», где за 10 минут до конца проигрывала 0:2, но умудрилась выиграть 3:2. В последнем матче «Барселона» опять себе «напривозила», сыграв 2:2 с «Мальоркой».

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Севилья» одержала крупную победу 5:1 в последнем матче, притом что сами видите, какие нападающие у «Севильи». Эн-Несири, Ламела, Сусо и Ракитич по-прежнему в действии. Да, статистика на стороне «Барселоны» — в последних матчах она выиграла оба раза крупно по 3:0. Если расширить статистику, то последние шесть побед «Барселоны» над «Севильей» были всухую. За последние семь матчей «Севилья» только раз сумела «Барселоне» забить, сыграв вничью 1:1.

Испания - Примера . 8-й тур
29 сентября 2023, пятница. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Севилья
Севилья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Что-то мне подсказывает, что сейчас нет магии «Камп Ноу», поэтому соперникам бывает иногда попроще против каталонцев. «Барса» уязвима в обороне, и если «Севилья» сыграет правильно, если Мендилибар всё правильно построит и выстроит, то у «Севильи» будут шансы отличиться. Ну а сама «Барселона» с Левандовским, Жоау Феликсом, Ферраном, Рафиньей, Педри, Гави и всеми остальными свой гол наверняка забить сумеет. Как мы видим по матчу с «Сельтой», даже если 80 минут мяч в ворота соперника «Барселоны» не лезет, то в оставшиеся 10 минут он может туда залезть аж трижды», — сказал Генич.

Каталонцы забьют, сколько захотят:
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