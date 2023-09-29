«Барселона» — «Севилья»: ставка Александра Мостового на матч чемпионата Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Барселона» — «Севилья».

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1) за 1.70.

«Барселона» и «Севилья» встретятся в 8-м туре Ла Лиги. Интересное противостояние, хотя, думаю, гостям тут не стоит рассчитывать на победу.

«Барселона» пару дней назад оступилась в матче с «Мальоркой». Да, после двух побед каталонцев со счётом 5:0 можно было предположить, что всегда так продолжаться не может. Но всё-таки победа сине-гранатовых в этом противостоянии была ожидаемой. Вопреки всем прогнозам, «Мальорка» сумела навязать борьбу команде Хави и отобрать у неё очки – 2:2. Возможно, сказался тяжёлый график каталонцев, которые чередуют матчи каждые три-четыре дня теперь. Ведь состав на поле у «Барселоны» вышел основной.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Впрочем, больших проблем в Ла Лиге эта ничья не принесла клубу. Он идёт в верхней части таблицы на первом месте. Правда, преследующие его «Жирона» и «Реал» Мадрид ещё не провели матчи в 7-м туре. Так что ситуация к игре с «Севильей» может измениться.

Впрочем, сами севильцы вообще не борются за еврокубки сейчас. Команда слабо начала сезон, часто теряла очки. Только в последних матчах подопечные Лопетеги начали брать себя в руки – обыграли «Лас-Пальмас» (1:0) и «Альмерию» (5:1), а также поделили очки с «Осасуной» (0:0). Правда, и без того ослабленной «Севилье» ещё приходится играть в еврокубках. Так что особых успехов я от команды в этом сезоне не жду.

«Барселона» на данный момент сильнее своего соперника. На её стороне и сильный состав, и безусловный фарт. А вот «Севилья» сейчас уже не та команда, которая часто доставляла проблемы лидерам Ла Лиги. Так что я уверен, что каталонцы тут наберут три очка», — сказал Мостовой.