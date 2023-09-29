«Барселона» — «Севилья»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры 29 сентября

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч Примеры «Барселона» — «Севилья».

Ставка: победа «Барселоны» и ТБ 2.5 за 1.81.

«Из-за участия обеих команд в Лиге чемпионов матч был вынесен на пятницу. Это игра двух топ-команд: «Барселона» — действующий победитель чемпионата, а «Севилья» — действующий обладатель Лиги Европы.

«Барселона» в последнее время пробивает какие-то сумасшедшие тоталы – не менее четырёх голов забивается в четырёх подряд матчах каталонцев, а тотал больше 2.5 пробивается в шести подряд играх. Оборона «Барселоны» пожарит довольно сильно в последнее время, позволяя соперникам у своих ворот довольно много. Тем не менее сама «Барселона» в состоянии забивать много. Мне кажется, что она, скорее всего, тут победит при тотале больше.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Севилья» отвратительно начала сезон, но в сентябре заиграла, набрав в трёх последних турах семь очков. На протяжении месяца «Севилья» показывает хороший футбол, но сейчас нужно ещё думать о Лиге чемпионов.

Мне кажется, что «Севилья» не так сейчас хороша, чтобы отбирать очки у «Барсы» в гостевом матче. Не буду делать здесь какие-то неожиданные прогнозы, порекомендую две такие ставки: победа «Барселоны» при тотале больше 2.5, а также победа «Барселоны» в один-два мяча. Не жду, что здесь «Барселона» разорвёт своего соперника», — сказал Вишневский.