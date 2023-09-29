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«Салават Юлаев» — «Металлург» Магнитогорск: ставка Германа Титова на игру КХЛ

«Салават Юлаев» — «Металлург» Магнитогорск: ставка Германа Титова на игру КХЛ
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Известный российский хоккеист и тренер, чемпион мира и призёр Олимпийских игр Герман Титов предложил ставку на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Металлург» Магнитогорск.

Ставка: ничья за 4.00.

«Металлург» неважно проводит второй выезд в сезоне. Команда Андрея Разина проиграла три матча подряд — «Северстали», «Локомотиву» и «Куньлуню». Причём против череповчан и китайцев вела в счёте, но упустила относительно комфортное преимущество. В Уфе магнитогорцам пора реабилитироваться за проигрыши.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Салават Юлаев» против «Металлурга» — принципиальное дерби. За башкирский клуб играет достаточно экс-хоккеистов «сталеваров». Уфимцы накануне прервали серию из двух поражений и обыграли дома «Трактор», забросив пять шайб. Команда Виктора Козлова чередует удачные матчи со средними и откровенно провальными. Особенно это касается игры в атаке. «Металлург» на выезде тоже не блещет стабильностью, если вспомнить матчи в Череповце и Мытищах. Не исключено, что команды доиграются до овертайма или серии буллитов. Оптимальная ставка — ничья в основное время», — сказал Титов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2023, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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