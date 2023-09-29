«Куньлунь» — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Куньлунь» — «Амур».

Ставка: победа «Куньлуня» в матче за 2.55.

«Честно говоря, не совсем понимаю политику КХЛ в отношении китайской команды. Точнее, так: как раз политику КХЛ понимаю, потому что лиге и должно быть абсолютно наплевать на все олимпийские отборы, вместе взятые, а раз китайцы туда рвутся, пусть и играют по четыре матча за пять дней. Тут вопросов нет. Но ведь календарь этот с «Куньлунем» наверняка согласовывался. Что же получается? Сейчас китайцев буквально загоняют, и в таком выпотрошенном физически и психологически состоянии они поедут на олимпийский отбор. И чего они в таком состоянии смогут там показать, кроме своих анализов?

Лучшие прогнозы на сегодня.

Ну а пока ещё ехать рано, «Куньлунь» позволил себе обыграть «Магнитку», причём отыгрался с «минус 2». Тут уральцы во многом сами виноваты: повели к 10-й минуте 2:0 и подумали, что дальше игра доиграется сама. А она не доигралась и ушла сперва в овертайм, а потом и в серию буллитов.

С «Амуром» китайским товарищам будет даже посложнее, чем с «Магниткой». Потому что «Амур» точно расслабляться не станет ни при каком счёте. В предстоящем матче тоже возможно дополнительное время и буллиты, но я предположу, что и на этот раз «Куньлунь» справится. Потому что настроение после «Магнитки» хорошее, потому что китайцам не надо лететь с Дальнего Востока. Итак, средний тотал выше 4.5 и итоговые два очка «Куньлуня», — сказал Лебедев.