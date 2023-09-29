«Ростов» — «Урал»: прогноз Виктора Гусева на матч РПЛ

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Урал».
Ставка: победа «Ростова» за 2.40.
«Нас ждёт очень интересная игра, пусть соперники и не идут в лидерах чемпионата. У «Ростова» команда с характером, которая в прошлом туре в интригующем матче сыграла вничью с ЦСКА — 3:3. «Урал» же уступил «Краснодару». Однако уральцы интересны тем, что блестяще начали чемпионат. Мы говорили о сказке в их исполнении, но в четырёх последних играх РПЛ они набрали всего одно очко. Меньше мячей забил только идущий на последнем месте «Факел». Тем не менее «Урал» мало пропускает.
«Ростов» тоже переживает сложные времена. У команды Валерия Карпина пять матчей без побед. Однако в пяти домашних матчах у них всего одно поражение. Последняя победа случилась ещё 30 августа. Это довольно давно. В личных встречах много ничьих — 11 штук. 14 раз победил «Ростов», восемь раз выиграл «Урал». В этом году команды играли между собой уже четыре раза. Тут преимущество уральцев, у которых две победы при одной ничьей и поражении.
У «Ростова» есть кому сыграть в атаке. Оценивая спад, который наметился у «Урала», и ту игру ростовчан, которую они показали с ЦСКА, я бы отдал предпочтение хозяевам. Тем более на своём поле у них наверняка будут шансы даже против закрытого соперника», — сказал Гусев.