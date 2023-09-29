«Ростов» — «Урал»: прогноз Виктора Гусева на матч РПЛ

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Урал».

Ставка: победа «Ростова» за 2.40.

«Нас ждёт очень интересная игра, пусть соперники и не идут в лидерах чемпионата. У «Ростова» команда с характером, которая в прошлом туре в интригующем матче сыграла вничью с ЦСКА — 3:3. «Урал» же уступил «Краснодару». Однако уральцы интересны тем, что блестяще начали чемпионат. Мы говорили о сказке в их исполнении, но в четырёх последних играх РПЛ они набрали всего одно очко. Меньше мячей забил только идущий на последнем месте «Факел». Тем не менее «Урал» мало пропускает.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Ростов» тоже переживает сложные времена. У команды Валерия Карпина пять матчей без побед. Однако в пяти домашних матчах у них всего одно поражение. Последняя победа случилась ещё 30 августа. Это довольно давно. В личных встречах много ничьих — 11 штук. 14 раз победил «Ростов», восемь раз выиграл «Урал». В этом году команды играли между собой уже четыре раза. Тут преимущество уральцев, у которых две победы при одной ничьей и поражении.

У «Ростова» есть кому сыграть в атаке. Оценивая спад, который наметился у «Урала», и ту игру ростовчан, которую они показали с ЦСКА, я бы отдал предпочтение хозяевам. Тем более на своём поле у них наверняка будут шансы даже против закрытого соперника», — сказал Гусев.