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«Вулверхэмптон» — «Ман Сити»: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу АПЛ

«Вулверхэмптон» — «Ман Сити»: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу АПЛ
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30 сентября состоится матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Ман Сити». Начало — в 17:00 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline и получи гарантированный фрибет до 10 000 рублей!

«Манчестер Сити» остаётся единственной командой из топ-5 европейских чемпионатов, которая до сих пор не теряла очки: шесть матчей — шесть побед! Впереди гостевой матч с «Вулверхэмптоном», который располагается в нижней части турнирной таблицы. Смогут ли «волки» остановить грозного соперника?

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