«Оренбург» – «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Оренбург» – «Зенит» в 10-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Зенита» за 1.70.

«Субботняя программа встреч в РПЛ открывается матчем в Оренбурге. «Оренбург» против «Зенит», мое любимое название для этой пары – «эль-газико».

«Зенит», конечно, печален после поражения от «Локомотива», но и, соответственно, он максимально зол — постарается взять 3 очка, а после уже будет ждать, как сыграют конкуренты. «Крылья» играют со «Спартаком», «Краснодар» играет тяжелый матч в Казани. Поэтому «Зениту» кровь из носу нужна победа. Единственное, что здесь может помешать «Зениту», и это даже не искусственное поле, а ранее начало матча. В 12 часов по петербургскому времени игра начнется. Вот успеют проснуться южноамериканцы, как они сумеют адаптироваться к этим условиям — это весьма любопытно. Плюс здесь южноамериканцы против южноамериканцев. Это еще дополнительная окраска у этого матча.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но «Зенит», конечно, посильнее, и в целом по игре к «Зениту» вопросов немного. Да, есть ошибки, которые приводят к печальным результатам, как с «Динамо», так и с «Локомотивом». Но на выезде «Зенит» выглядит весьма неплохо в этом сезоне, пока еще ни разу команда Сергея Семака не уступила.

Я думаю, что у «Зенита» неплохие шансы на победу в матче против «Оренбурга». Этот вариант беру как основной — победа «Зенита» за 1,7. Я практически не сомневаюсь, что ближе к матчу этот коэффициент будет немножечко провисать и проседать», — сказал Генич.