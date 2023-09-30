«Оренбург» — «Зенит»: ставка Романа Павлюченко на матч чемпионата России

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч российской Премьер-лиги «Оренбург» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1) за 2.14.

«Оренбург» и «Зенит» сыграют в десятом туре чемпионата России. Да, питерцы теряли очки в последних матчах. Но я не думаю, что сейчас оренбуржцы сумеют добиться успеха.

«Зенит» не сумел в последнем туре обыграть «Локомотив». Москвичи сделали все, чтобы не дать питерцам свободы в атаке. Тактика сдерживания дала свои плоды – 2:1 на выезде. До этого подопечные Семака еще и потеряли очки с ЦСКА (1:1). Впрочем, в остальных матчах «сине-бело-голубые» выигрывали. В таблице «Зенит» все еще идет довольно высоко и не выпадает из борьбы за лидерство.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Оренбурга» же проблем намного больше. Недавно клуб сумел выйти на небольшую серию без поражений, в том числе, обыграл «Локомотив» со счетом 2:0. Но на прошлых выходных оренбуржцы снова уступили – 1:3 с «Пари НН». Пока тяжело проходит сезон для подопечных Деограсии. В таблице «Оренбург» борется за выживание.

Тут интриги особой нет. Да, на искусственном поле в Оренбурге играть непривычно. Но уровень «Зенита» все равно намного выше. Даже на выезде команда Семака сейчас обязана выигрывать. Плюс, питерцы будут мотивированы после поражения от «Локомотива», — сказал Павлюченко.