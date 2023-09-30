«Локомотив» – «Пари НН»: ставка Константина Генича на встречу РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Локомотив» – «Пари НН» в 10-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: обе забьют за 1.90.

«Московский «Локомотив» в 10-м туре будет дома принимать «Пари НН». И со своими интригами, разумеется, этот матч: например, Михаил Галактионов против своей бывшей команды. В принципе, для кого-то, может быть, это даже и не интрига. «Локомотив» неплохо себя показал в игре с «Зенитом», сыграл достаточно смело во 2-м тайме, но и не без доли удачи победу одержал. «Нижний Новгород», несмотря на крупное поражение на неделе в кубковом матче со «Спартаком» (0:3), смотрелся весьма неплохо в последних матчах. И победа над «Оренбургом» абсолютно логичная и по праву добытая. В хорошей форме находятся лидеры, плюс новички уже приносят пользу. Зе Турбо отметился голом и голевой передачи, и Боселли вышел и сделал голевой пас.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В общем, сложный матч для прогноза, даже несмотря на то, что у «Локомотива» вроде стабилизировалась игра в обороне, по крайней мере, в плане пары в центре Морозов — Фассон. Проблемы все равно у «Локомотива» в защите остаются, не всегда может выручить Лантратов. Поэтому, мне кажется, у «Нижнего Новгорода» будут неплохие шансы убежать в контратаку и «Локомотив» огорчить. А сам «Локомотив» в атаке будет смотреться, как мне кажется, неплохо, по крайней мере, хотелось бы это видеть, потому что второй подряд домашний провальный матч после «Оренбурга» — это явно не то, на что рассчитывает руководство железнодорожников.

Поэтому вариант «обе забьют» за 1,9 видится мне весьма достойным и жизнеспособным на эту встречу», — сказал Генич.