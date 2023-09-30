«Жирона» — «Реал» Мадрид: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Жирона» — «Реал» Мадрид.

Ставка: ничья за 3.95.

«Жирона» и «Реал» Мадрид сыграют в 8-м туре чемпионата Испании. Кто бы мог подумать, что это будет важная игра двух лидеров Примеры. Причём жирондинцы ещё и опережают мадридцев на один балл.

«Жирона» выдала очень сильный старт сезона, чего от неё, конечно, никто не ожидал. И нельзя сказать, что на пути команды Мичела всегда стояли лёгкие соперники. Так, бело-красным удалось победить «Вильярреал» (2:1), «Севилью» (2:1), а также не проиграть «Реалу Сосьедад» (1:1). В итоге «Жирона» в семи турах шесть раз выиграла и один — сыграла вничью. В таблице коллектив идёт первым, обгоняя «Реал» на одно очко, а «Барселону» — на два.

Лучшие прогнозы на сегодня.

А вот «Реал» был близок к тому, чтобы сейчас делить первое место с «Жироной». Однако не справился клуб на прошлых выходных со своим «злейшим соперником» — 1:3 от «Атлетико». Несколько раз в этом сезоне «сливочные» спасались на последних минутах, но на этот раз камбэк не случился. Но уже через пару дней подопечные Анчелотти снова набрали три очка — 2:0 с «Лас-Пальмасом».

Да, если просто смотреть на эту вывеску, то итог кажется очевидным. Однако «Реалу» приходится довольно тяжело — много игроков в лазарете, сейчас ещё и плотный график из-за старта в Лиге чемпионов. Но важно отметить и форму «Жироны», которая играет очень неплохо, всё у неё получается в атаке», — сказал Мостовой.