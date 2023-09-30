«Милан» — «Лацио»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Милан» — «Лацио».

Ставка: ничья за 3.80.

«Милан» и «Лацио» встретятся в 7-м туре чемпионата Италии. Ещё в прошлом сезоне это была бы топовая игра Серии А. Однако сейчас римляне не представляют такой уж угрозы миланцам.

У «Лацио» большие проблемы. Клуб не может подняться в первую половину таблицы Серии А. Со старта сезона римляне выиграли только дважды – 2:1 с «Наполи» и 2:0 с «Торино». Это довольно сильные соперники. Однако во всех остальных противостояниях подопечные Сарри теряли баллы. Не помогает команде и стартовавшая Лига чемпионов, в которой «Лацио» успел сыграть вничью с «Атлетико» (1:1).

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Милан» немного привычнее выступает в этом сезоне. В Серии А клуб только один раз не выиграл. Правда, это было разгромное поражение от «Интера» — 1:5. Впрочем, в остальных матчах команда Пиоли не позволяла себе терять очки. В том числе коллектив справился с «Торино» (4:1) и с «Ромой» (2:1). А в ЛЧ «Милан» тоже стартовал с ничьей – 1:1 с «Ньюкаслом».

Да, вроде бы «Милан» лучше играет в этом сезоне. Но я всё равно не очень уверен в успехе миланцев. Команда Пиоли не очень уверенно играет, иногда выдаёт слабые матчи, как, например, с «Интером» или «Ньюкаслом». А «Лацио» нужно, наконец, начать стабильно набирать очки. Так что римляне тут не дадут себя так просто обыграть», — сказал Мостовой.