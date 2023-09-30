«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».

Ставка: ничья за 4.10.

«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» встретятся в 7-м туре чемпионата Англии. Очень интересное противостояние, особенно сейчас, когда противники находятся примерно на одном уровне.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В прошлом туре АПЛ у «шпор» было настоящие испытание – матч с «Арсеналом». И команда Постекоглу справилась с ним. Да, ничья 2:2 – не самый лучший исход матча. Но набрать даже одно очко с нынешними «канонирами» — неплохой результат. Тем более от «Тоттенхэма» таких успехов никто особо не ждал – до этого в АПЛ клуб почти только побеждал.

«Ливерпуль» добивается очень хороших результатов, если вспоминать прошлый сезон. Сейчас с 16 очками команда идёт второй в таблице и уступает лидирующему «Манчестер Сити» только два очка. В пяти последних турах команда Клоппа только выигрывала. Показатель пропущенных голов у «Ливерпуля» один из самых низких в турнире – лучше только у «Ман Сити».

На стороне «Тоттенхэма» выступает график игр. Дело в том, что в этом сезоне «шпоры» пропускают еврокубки. А вот у «Ливерпуля» на прошлой неделе была игра в Лиге Европы с ЛАСКом (3:1). Также команда Постекоглу вылетела из Кубка лиги в прошлом раунде. А «красным» на неделе пришлось проводить игру с «Лестером» в турнире — 3:1.

В общем, я тут жду от соперников активной игры. Обе команды любят и умеют атаковать. Они почти только выигрывали в этом сезоне. Но, учитывая плотный график «Ливерпуля», а также сыгранность «Тоттенхэма», я склоняюсь к тому, что они не определят победителя», — сказал Павлюченко.