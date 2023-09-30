ЦСКА — «Балтика»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ 30 сентября

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч ЦСКА – «Балтика» в 10-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: победа ЦСКА всухую за 2.75.

«Московские армейцы дома сыграют против калининградской «Балтики». ЦСКА удивляет в этом сезоне, и не столько местом в турнирной таблице и слабой селекционной работой, сколько тем, что команда пропускает в каждом матче. Это единственная команда, которая пропускает в каждой игре в нынешнем сезоне. Если бы кто мне сказал, что к 10-му туру это будет ЦСКА, я ни за что бы не поверил. Но вот так получается: в каждом туре у ЦСКА проблемы. Тут и обескураживающее начало с «Крыльями» — два мяча пропустили в первом тайме, два мяча пропустили с «Ростовом», а могли и больше. Поэтому что-то с обороной надо делать. Но оборона уже не будет экспериментальной, как в игре с «Ростовом», где Зделар и Мухин играли в центре защиты. И Мойзес должен вернуться, и Роша после дисквалификации вернётся. Ну, и, возможно, успеет восстановиться к этому матчу Набабкин. Если что, сыграет Агапов. И пора бы, наверное, ЦСКА сыграть «на ноль» в чемпионате.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Балтика» — крепкая команда, очень интересная. Сейчас костяк составляют в основном легионеры, приобретённые в это межсезонье. Но если ЦСКА сконцентрированно подойдёт к этой игре, я думаю, у «Балтики», которой откровенно повезло в матче с «Ахматом», не будет много шансов на то, чтобы огорчить Игоря Акинфеева. Пора бы ЦСКА сыграть «на ноль». Впереди ЦСКА что-то своё реализует — либо пенальти заработает, либо после стандарта сумеет Заболотный отличиться или кто-то из центральных защитников.

Думаю, что свои голики-то ЦСКА забьёт. Главное — отыграть «на ноль» сзади. Мой прогноз — победа ЦСКА всухую за 2.75. Ой, какой вкусный коэффициент!» — сказал Генич.