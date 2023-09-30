«Рубин» – «Краснодар»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Рубин» – «Краснодар» в 10-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: «Рубин» не проиграет и ТМ 4.5 за 1.85.

«Лидер чемпионата, «Краснодар», отправляется в гости к «Рубину». Статистика, конечно, за «Краснодар». И форма «Краснодара», конечно, за команду Владимира Ивича. Прагматичный, зрелый, солидный футбол «Краснодара» кому-то нравится, кому-то не нравится, но этот футбол стабильно приносит очки.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Рубин», пополнившись несколькими футболистами, смотрится неплохо, и, как говорит Рашид Рахимов, команда занимает явно не своё место в турнирной таблице. Пожалуй, с Рашидом Маматкуловичем можно согласиться, потому что где-то «Рубину» действительно не повезло. Сумели дожать «Факел» в последнем туре и одержали абсолютно логичную победу. До этого на неделе был неплохой матч в Кубке.

Да, все предрекают победу «Краснодару», который очень мало пропускает. Я думаю, что эта игра вряд ли получится сверхнасыщенной голевыми, опасными моментами. Но если «Рубин» сыграет правильно и не будет допускать ненужные ошибки, то у него неплохие шансы зацепиться за непроигрыш в этом матче. Думаю, на этом и сделает акцент Рахимов перед игрой.

Я бы рискнул и взял вариант «Рубин» не проиграет в этом матче и тотал меньше 4.5» за коэффициент 1.85», — сказал Генич.