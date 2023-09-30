«РБ Лейпциг» — «Бавария»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Бундеслиги «РБ Лейпциг» — «Бавария».

Ставка: ТБ 3.5 за 2.01.

«Матч, который очень ждут. Матч команд, которые оспаривали Суперкубок Германии. Для «Баварии» та встреча оказалась неудачной. Я сейчас «РБ Лейпциг» воспринимал бы как вторую силу в Германии. В прошлом сезоне казалось, что «Боруссия» выиграет чемпионат, но не сумела. У «РБ Лейпциг» таких шансов ещё не было, но команда растёт, смогла воспитать много хороших футболистов.

Не думаю, что в домашнем матче «РБ Лейпциг» будет закрываться против «Баварии», тем более что команда Тухеля несколько уязвима. Даже игра в Лиге чемпионов с «МЮ» показала, что не так всё хорошо у мюнхенского клуба. Сейчас нет той всепоглощающей и уничтожающей мощи. Хотя есть Гарри Кейн, а это серьёзный фактор.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Думаю, что в этом матче надо исходить из забитых мячей. Повторюсь, что хозяева не будут играть от обороны. Я выберу на этот матч ТБ (3.5) с коэффициентом выше двойки. Надо рисковать», — сказал Андронов.