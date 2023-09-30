«Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 1.93.

«Вулверхэмптон» и «Манчестер Сити» сыграют в 7-м туре чемпионата Англии. «Волки» очень слабо выступают в этом сезоне. Не думаю, что у «горожан» тут возникнут какие-то проблемы.

«Вулверхэмптон» идёт на серии без побед. В четырёх последних матчах клуб трижды проиграл и один раз сыграл вничью. Единственные очки в АПЛ за последнее время «волки» набрали в матче с другим аутсайдером – 1:1 с «Лутон Таун». Зато в Кубке подопечные Гари О’Нила проиграли «Ипсвич Таун» из дивизиона рангом ниже – 2:3.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Манчестер Сити» всё ещё продолжает выигрывать, по крайней мере в АПЛ. В Лиге чемпионов «горожане» сумели обыграть «Црвену Звезду» — 3:1. После этого подопечные Гвардиолы справились с «Ноттингем Форест» в лиге — 2:0. Но вот на неделе клуб уступил «Ньюкаслу» в Кубке лиги, на поле вышло несколько резервистов — 0:1. Но всё равно больших проблем у действующих чемпионов Англии нет. Да, пока ещё вкатывается клуб в новый сезон, совершает ошибки время от времени. Но свои победы «Сити» всё равно добывает.

Таких соперников, как «Вулверхэмптон», «Ман Сити» должен легко обыгрывать. Тем более что «волки» и сами только проигрывают. Так что у них тут нет шансов, я уверен. «Горожане» будут злыми после поражения от «Ньюкасла» в Кубке лиги», — сказал Павлюченко.