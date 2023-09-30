«Трактор» — «Спартак»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Известный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч КХЛ «Трактор» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» в матче за 2.05.

«Спартак» был на спаде, конечно, только две победы в последних пяти матчах. Поражения от ЦСКА (2:3 ОТ) и «Динамо» (3:6), домашний пролет от «Сочи» (2:3), но победы над «Барысом» (6:3) и «Трактором» (3:2 ОТ). То есть красно-белые играли с серединки на половинку.

А потом случился эффектный матч с «Северсталью», в котором «Спартак» победил со счетом 5:3, показав всю силу своего атакующего хоккея.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но «Трактор» — это вообще сумеречная зона. Только одна победа в последних пяти играх – над «Ладой» (1:0 ОТ). При этом были поражения от той же «Лады» (1:2), «Сочи» (3:4), «Спартака» (2:3 ОТ) и «Салавата Юлаева» (3:5).

Дело даже не в том, что «Трактор» недавно уже проигрывал спартаковцам. Просто эти команды с разной уверенностью в себе. Красно-белые на кураже, за них выступает лучший бомбардир лиги Николай Голдобин. Они проиграли пару раз? Не проблема, в следующий раз победим.

А вот «Трактор» — это уныние, которое тянется с прошлого сезона, когда челябинская команда не попала в плей-офф. И вроде бы состав хороший, но «Трактор» стабильно забивает меньше, чем пропускает. И третьи периоды стали притчей во языцех.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 сентября 2023, суббота. 14:30 МСК Трактор Челябинск Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Я бы в этом матче взял кэф 2,05 на то, что «Спартак» одержит итоговую победу – пусть даже и по буллитам», — сказал Лысенков.