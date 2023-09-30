«МЮ» — «Кристал Пэлас»: когда матч АПЛ, во сколько начало, где смотреть онлайн, прогнозы

30 сентября состоится матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас». Начало игры — в 17:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу команды Эрика тен Хага можно с коэффициентом 1.61. Шансы гостей оценили коэффициентом 6.00. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

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Эксперты считают, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Гол хозяев почти наверняка случится, коэффициент 1.13. А вот если забьют гости, сыграет коэффициент 1.61. При этом поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

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