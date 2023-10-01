«Крылья Советов» — «Спартак»: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу РПЛ
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1 октября состоится матч 10-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак». Начало — в 16:30 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline и получи гарантированный фрибет до 10 000 рублей!
Интереснейший матч в Самаре! «Крылья Советов» находятся в лидирующей группе. Команда Осинькина показывает приятный футбол и заслужила симпатии пользователей. «Спартак» вышел из кризиса и начал подъём в турнирной таблице. Более того, красно-белые не пропускают уже три матча подряд. Кто победит?
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