«Крылья Советов» — «Спартак»: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу РПЛ

1 октября состоится матч 10-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак». Начало — в 16:30 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline и получи гарантированный фрибет до 10 000 рублей!

Интереснейший матч в Самаре! «Крылья Советов» находятся в лидирующей группе. Команда Осинькина показывает приятный футбол и заслужила симпатии пользователей. «Спартак» вышел из кризиса и начал подъём в турнирной таблице. Более того, красно-белые не пропускают уже три матча подряд. Кто победит?

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