Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Крылья Советов» — «Спартак»: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу РПЛ

«Крылья Советов» — «Спартак»: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу РПЛ
Комментарии

1 октября состоится матч 10-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак». Начало — в 16:30 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline и получи гарантированный фрибет до 10 000 рублей!

Интереснейший матч в Самаре! «Крылья Советов» находятся в лидирующей группе. Команда Осинькина показывает приятный футбол и заслужила симпатии пользователей. «Спартак» вышел из кризиса и начал подъём в турнирной таблице. Более того, красно-белые не пропускают уже три матча подряд. Кто победит?

Зарегистрируйся в приложении Winline и получи гарантированный фрибет до 10 000 рублей!

Реклама, ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ НКС» ИНН: 7714707736

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android