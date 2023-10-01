«Аталанта» — «Ювентус»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Аталанта» — «Ювентус».

Ставка: обе забьют за 1.69.

«Аталанта» и «Ювентус» сыграют в седьмом туре Серии А. Очень интересное противостояние, противники схожим образом проводят сезон. Так что я тут точно жду борьбы все 90 минут.

«Аталанта» в шести турах проиграла только два раза, причем не самым сильным соперникам по чемпионату Италии — 1:2 с «Фрозиноне» и 2:3 с «Фиорентиной». В остальных встречах бергамаски выигрывали, часто с сухим счетом. Хотя пока что топовых соперников у подопечных Гасперини не было — сейчас их ждет первая серьезная проверка.

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У «Ювентуса» все складывалось достаточно неплохо на старте сезона — только одна ничья с «Болоньей» и много побед, в том числе, над «Лацио» (3:1). Однако после этого подопечные Аллегри неожиданно были разгромлены «Сассуоло» со счетом 2:4. Затем «старая синьора» уже с минимальным отрывом в голах обыграла «Лечче» — 1:0.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В таблице противники теперь стоят на соседних строчках в топ-4. У «Аталанты» ситуация немного осложняется еврокубками. «Ювентус» мог бы в них тоже участвовать, но был отстранен.

Да, уровень и состав игроков туринцев немного лучше, в сравнении с «Аталантой». Но подопечные Гасперини выступают уверенно сейчас, часто побеждают. Так что я верю в то, что бергамаски тут навяжут борьбу противнику», — сказал Мостовой.

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