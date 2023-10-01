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«Факел» — «Сочи»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

«Факел» — «Сочи»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Факел» – «Сочи» в 10-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: первый гол — «Факел» за 2.05.

«Факел» против «Сочи». В Воронеже пройдёт эта встреча. Ташуев разоткровенничался, сказал, что поле в Воронеже не позволяет хозяевам ставить тот футбол, который хотел бы видеть Сергей Абуезидович в исполнении «Факела» в ближайшее время. Ну, вот пришёл новый тренер, вроде переставляет конструкцию игры, а как были проблемы с голами у «Факела» — так и остаются. Пока «Факел» при Ташуеве не забивает, и ком проблем накапливается, становится всё больше и больше.

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Но этих проблем точно не меньше и у «Сочи». Снова смена тренера, вернулся новый старый тренер Точилин. И вот тот футбол, в который играл «Сочи» в первом тайме с «Крыльями», это печальное зрелище. Тот футбол, в который играл «Сочи» с ЦСКА, это ещё куда ни шло, ну или даже второй тайм в Самаре. Но там уже «Крылья» играли по счёту.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
01 октября 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Я думаю, что «Факел» прекрасно понимает значение этой игры, прекрасно понимает и Ташуев. И где-то на свой гол «Факел» наиграл в предыдущих матчах. И всегда очень агрессивно Воронеж начинает. Я думаю, что и здесь команда хозяев постарается сразу же пойти прессинговать, играть нагло, агрессивно, настойчиво», — сказал Генич.

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