«Крылья Советов» — «Спартак»: ставка Романа Павлюченко на матч РПЛ в Самаре

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 2.38.

«Крылья Советов» и «Спартак» встретятся в 10-м туре чемпионата России. Красно-белые смогли выйти на небольшую серию побед. Но сейчас им выиграть будет очень трудно, я уверен.

Последняя неудача команды Абаскаля была от лидера РПЛ – 0:2 с «Краснодаром». После этого красно-белые весьма неплохо выступили, трижды кряду победив, не пропуская – 1:0 с «Сочи» и «Динамо», а также 3:0 с «Пари НН». Более или менее нормализуется ситуация с составом. Хотя в последних матчах на поле не всегда выходил капитан команды Джикия.

Лучшие прогнозы на сегодня.

А вот «Крылья Советов» в четырёх последних турах не проигрывали – три победы и одна ничья. В том числе удалось самарцам отобрать очки у ЦСКА – 2:2. Благодаря таким результатам подопечные Игоря Осинькина поднялись на второе место и сейчас отстают от «Краснодара» на три очка.

Думаю, нас тут ждёт борьба. Соперники находятся почти на соседних строчках. «Спартак» будет мотивирован турнирным положением – победив, он точно поднимется на одну строчку. Да, «Крылья Советов» уверенно играют у себя дома. Но предпочтение я тут всё-таки отдам красно-белым», — сказал Павлюченко.