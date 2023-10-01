«Крылья Советов» — «Спартак»: прогноз Эдуарда Мора на матч РПЛ в Самаре

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак».

Ставка: обе забьют за 1.58.

«Важнейший матч со всех точек зрения для обеих команд. «Крылья Советов» на втором месте и должны показать, что они там находятся не случайно, что это не какое-то стечение обстоятельств, а что они могут быть вверху всерьёз и надолго.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Спартака» на два очка меньше, четвёртое место. «Спартак», имея очень хороший состав, практически не имея никаких потерь, по два человека на позицию, безусловно, должен бороться за самые высокие места. Матч в Самаре здесь очень важен, «Спартак» может сразу обойти прямого конкурента, а к Абаскалю вернётся доверие и болельщики.

Думаю, что это будет голевой матч. У самарцев хорошая линия атаки, хотя все выбывают, Писарский не забивает. Но молодые Салтыков, Шитов раскрываются. В общем, самарцы, безусловно, себе изменять не будут. Немного статистики: пять матчей сыграли дома «Крылья Советов», и если в прошлом году практически все матчи были низовые, не очень интересные, то в этом году голевая феерия, очень много голов забивают. В девяти матчах только один раз самарцы не пропускали. Это было в домашнем матче с «Факелом», который не забивает, а в остальных матчах самарцы пропускают в каждой игре и очень много забивают.

Что касается «Спартака», то он сыграл три выездные игры — два поражения в Санкт-Петербурге и Краснодаре и одна победа 4:1 в Казани, где «Спартак» тоже пропустил. Думаю, что здесь вариант обе забьют он просто не обсуждается», — сказал Мор.