«Атлетико» — «Кадис»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Атлетико» — «Кадис».

Ставка: победа «Атлетико» с форой (-1.5) за 2.03.

«Атлетико» и «Кадис» сыграют в 8-м туре чемпионата Испании. Для меня тут особой интриги нет, мадридский клуб обязан легко набирать три очка.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Атлетико» набрал ход, в Примере он потерял очки только дважды со старта сезона — 0:0 с «Бетисом» и 0:3 от «Валенсии». Да, их команда Симеоне должна была обыгрывать. Впрочем, клуб в остальных встречах добивался успеха, в том числе победил «Реал» Мадрид со счётом 3:1. В таблице «матрасники» идут на пятой строчке, отставая от лидеров, имеющих на одну игру больше, на четыре и пять очков.

«Кадис» в таблице Ла Лиги идёт не так далеко от своего соперника по этому матчу — на девятой строчке. Впрочем, результаты команды оставляют желать лучшего — в основном она теряла очки в последнее время. Например, не сумели подопечные Серхио Гонсалеса выиграть у «Альмерии» из зоны вылета — 1:1.

Соперники стоят не так далеко друг от друга в таблице. Но для меня фаворит тут всё равно «Атлетико». Клуб имеет матч в запасе. Да и уровень команды Симеоне намного выше. Да, график игр у мадридцев более плотный, на следующей неделе 2-й тур Лиги чемпионов. Но я всё равно не верю, что гостям тут достанутся очки», — сказал Мостовой.