«Ахмат» — «Динамо»: ставка Романа Павлюченко на матч чемпионата России

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Динамо».

Ставка: победа «Ахмата» за 2.65.

«Ахмат» примет дома «Динамо» в очередном туре РПЛ. Я тут верю в успех хозяев поля. Грозненцы выступают очень достойно – сейчас они способны обыграть москвичей.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Мне нравится, как сейчас играет «Ахмат». Клуб под руководством Мирослава Ромащенко расцветает. В таблице грозненцы уже идут в середине, на десятом месте. Да, в последних матчах команда проигрывала. Но «Зениту» «Ахмат» в Кубке уступил только в серии пенальти. В основное время они сыграли со счётом 3:3, что тоже очень достойный результат. Так что в большинстве последних встреч коллектив набирал очки.

«Динамо» же более нестабильно, по моему мнению. Клуб несколько раз потерял очки в матчах не с самыми сильными командами – 2:2 с «Рубином» и 1:1 с «Пари НН». А в игре со «Спартаком» бело-голубые достойной конкуренции навязать не смогли – 0:1. В таблице подопечные Лички пока идут на пятом месте, но с такой игрой скоро они рискуют опуститься за пределы топ-5.

Да, «Ахмат» ещё набирает ход, нельзя сказать, что он на 100% тут обязан выигрывать. Однако клуб становится крепче с каждым матчем, уже забываются его неудачи. А у себя дома подопечные Ромащенко выступают ещё сильнее. Так что «Динамо» тут нет смысла рассчитывать на успех», — сказал Павлюченко.