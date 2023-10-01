«Ахмат» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ в Грозном

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Ахмат» – «Динамо» в 10-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.06.

«Заключительная игра тура пройдёт в Грозном: «Ахмат» против московского «Динамо». И те и другие проиграли последние матчи по 0:1, и те и другие, возможно, для болельщиков команд — несправедливо. «Ахмат» уж точно наиграл на гол-другой в Калининграде, плюс в свои ворота какой-то чудо-гол отправили. Ну, в общем, «Ахмату» не повезло, и, как сказал Ромащенко, такие подарки команда делать не должна.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Здесь домашний матч. Пока при Ромащенко в домашних матчах «Ахмат» показывает очень хороший, результативный футбол. Напротив «Динамо» с обилием новичков, и пытается как-то всех этих новичков в схему впихнуть Марцел Личка. Матчи «Динамо» — одни из самых интересных и ярких в нынешнем сезоне. За «Динамо» снова интересно наблюдать, как команда перестраивается, как она переходит из атаки в оборону, как она из обороны в атаку переходит. Проблем немало у Лички, и он это прекрасно понимает.

Но вот здесь уже в матче с «Ахматом» вариант «обе забьют» напрашивается за 1.65. Но, может быть, на варианте «обе забьют» не стоит останавливаться. Я сыграл бы «обе забьют и тотал больше 2.5» за коэффициент, близкий к «двойке». Матчи «Динамо», как правило, не считая последнего со «Спартаком», получаются очень результативными в нынешнем сезоне. Надеюсь, и в Грозном не подведут», — сказал Генич.