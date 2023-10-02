«Металлург» — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Нефтехимик».

Ставка: победа «Металлурга» за 1.61.

«Нефтехимик» постепенно оживает и в трёх последних матчах одержал уже две победы. Мог выиграть и все три, а мог и ни одного, поскольку все три последних матча уехали за пределы основного времени. То есть вцепляться в равных соперников «маленькие татары» более или менее научились, результат получается не всегда, но всё чаще получается. А вот с соперниками выше классом пока не идёт, а ведь «Магнитка» относится к элите и результаты выдаёт вполне себе элитные. Первое место на Востоке – это вам, как говорится, не мелочь по карманам тырить. Правда, в ближайшем бэкграунде команды Разина три непонятных поражения, но она их малость обелила выматывающей победой в Уфе. То есть ежели проблемы у «Магнитки» и есть, то совсем не такие, чтобы пасовать дома перед «Нефтехимиком».

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Маленькие татары», конечно же, будут упираться, как могут, и постараются максимально испортить уральцам жизнь. В принципе, может и получиться, но только в том случае, если «Магнитка» сама это позволит, выйдя на лёд в состоянии созерцания. Если состояние будет нормальным, «Нефтехимику» в Магнитогорске делать нечего.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 октября 2023, понедельник. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

Учитывая всё вышеизложенное, предполагаю два вполне себе равных периода, не слишком голевых, но и не сухих. После чего «Магнитка», подгоняемая отеческими взглядами Андрея Разина, «химиков» дожмёт и унасекомит в основное время и с тоталом выше 4.5», — сказал Лебедев.